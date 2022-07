Milano-Cortina | presentata la nuova ‘divisa’ di Palazzo Lombardia

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Incontro, questa mattina a, nella sede della Regione, tra il presidente Attilio Fontana e il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per fare il punto sui giochi olimpici invernali del 2026. Il governatore lombardo ha mostrato a Malagò lalivrea di, vestito con i simboli di. Al termine dell’incontro, i due presidenti hanno incontrato i giornalisti: “Stiamo lavorando sia con il Coni sia con il governo, con cui stiamo discutendo sulla possibilità che entri nella nostra Fondazione -ha detto Fontana-. Il suo ingresso è utile a rafforzare la Fondazione”. Del resto, ha aggiunto Malagò, “l’anomalia era che il governo non ci fosse sin dall’inizio”. Una situazione “figlia di una dinamica ...

