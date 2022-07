Milan-Wolfsberger, gol splendido di Leao: aggancio delizioso, poi lo scavetto (VIDEO) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il VIDEO del gol di Leao in Milan-Wolsfberger. E’ una rete splendida quella del portoghese, che su un lancio di trenta metri aggancia alla perfezione il pallone, lo sposta a seguire e poi sull’uscita del portiere fa partire un pallonetto delizioso che porta in vantaggio i rossoneri. In alto ecco il VIDEO della rete di Leao nell’amichevole precampionato di Klagenfurt. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ildel gol diin-Wolsfberger. E’ una rete splendida quella del portoghese, che su un lancio di trenta metri aggancia alla perfezione il pallone, lo sposta a seguire e poi sull’uscita del portiere fa partire un pallonettoche porta in vantaggio i rossoneri. In alto ecco ildella rete dinell’amichevole precampionato di Klagenfurt. SportFace.

MarcoBovicelli : Dopo l’incontro (e il ritocco dell’offerta) di ieri a Lugano, il #Milan è ora in attesa della risposta del #Bruges… - tvdellosport : Dopo l'incontro di ieri, Milan e Bruges sono davvero a un passo dal chiudere l'operazione De Ketelaere: il Milan pr… - tvdellosport : WOLFSBERGER ?? MILAN Alle 1??9??:0??0?? non perdere il match tra Wolfsberger e Milan in esclusiva su Sportitalia.… - sportface2016 : #MilanWolfsberger, il video del gol di #Rebic: assist di un super #Adli - Milannews24_com : Bellissima rete di #Leao che sblocca #WolfsbergerMilan ?? -