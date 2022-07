Milan | Tomori | “Noi sfavoriti? Anche l’anno scorso Conosciamo il nostro valore”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) “Siamo felici, ma iniziamo da 0 punti come gli altri, non da 86. Dovremo lottare di più, siamo i campioni e tutti vorranno batterci”. Fikayocarica ilin vista dell’inizio della nuova stagione. Il difensore rossonero è intervenuto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato dei prossimi obiettivi: “I bookmaker non ci danno favoriti? Neloanno. Noi abbiamo fiducia, siamo concentrati su noi stessi e sappiamo di essere forti. Dobbiamo dimostrare ancora tanto ma abbiamo vinto loanno, perché non potremmo rifarlo?”. “Sapevo che questa squadra era forte e che potevamo vincere. Sono contento che ce l’abbiamo fatta – prosegue il 24enne – Abbiamo capito di aver vinto lo Scudetto solo quando Franck Kessie ha segnato il terzo gol al Sassuolo all’ultima ...

Oluwafikayomi Oluwadamilola, per farla breve, è il primo figlio di questomoderno. È un inglese in Serie A, come non si è usato per anni. È un giovane difensore centrale titolare, come sembrava impossibile nei libri ...(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu,, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Adli, Leao; Rebic. All. PioliL'intervista di Tomori a Sky Sport e a La Gazzetta, tra la felicità per lo scudetto e la sua voglia di rossonero ...Fikayo Tomori, vero pilastro difensivo del diciannovesimo scudetto rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i vari ...