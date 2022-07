Milan De Ketelaere, fissata una nuova deadline: i rossoneri ci credono (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Milan ci crede e sogna ancora il colpo De Ketelaere: fissata una nuova deadline per provare a chiudere con il Bruges Il Milan ci crede e sogna ancora il colpo De Ketelaere: fissata una nuova deadline per provare a chiudere con il Bruges. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe domenica l’ultimo incontro per provare a limare quei tre milioni che separano le due società. Zyiech sullo sfondo in caso dovesse saltare la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilci crede e sogna ancora il colpo Deunaper provare a chiudere con il Bruges Ilci crede e sogna ancora il colpo Deunaper provare a chiudere con il Bruges. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe domenica l’ultimo incontro per provare a limare quei tre milioni che separano le due società. Zyiech sullo sfondo in caso dovesse saltare la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

