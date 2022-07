Migliore pizza d’Italia, I Masanielli al primo posto: tra i top 100 una pizzeria sannita (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiI Masanielli – Francesco Martucci, a Caserta, si conferma per il quarto anno consecutivo la Migliore pizzeria d’Italia. Al secondo posto della classifica 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli e, a completare il podio, al terzo posto 10 Diego Vitagliano pizzeria, sempre a Napoli. Segue in quarta posizione I Tigli a San Bonifacio (VR), al quinto posto Francesco & Salvatore Salvo a Napoli, sesto Seu pizza Illuminati a Roma, settimo La Notizia 94 a Napoli, ottavo posto per 180g pizzeria Romana a Roma, al nono Dry Milano a Milano, al decimo la nuova pizzeria casertana Cambia-Menti di Ciccio Vitiello. Una guida Italia che vede più di 500 insegne divise in Pizzerie ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiI– Francesco Martucci, a Caserta, si conferma per il quarto anno consecutivo la. Al secondodella classifica 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli e, a completare il podio, al terzo10 Diego Vitagliano, sempre a Napoli. Segue in quarta posizione I Tigli a San Bonifacio (VR), al quintoFrancesco & Salvatore Salvo a Napoli, sesto SeuIlluminati a Roma, settimo La Notizia 94 a Napoli, ottavoper 180gRomana a Roma, al nono Dry Milano a Milano, al decimo la nuovacasertana Cambia-Menti di Ciccio Vitiello. Una guida Italia che vede più di 500 insegne divise in Pizzerie ...

