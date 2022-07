Microsoft ha dichiarato di avere risentito degli ultimi sviluppi in Cina e Russia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un duro colpo per Microsoft: il gigante della tecnologia ha registrato guadagni inferiori rispetto alle attese a causa degli ultimi sviluppi in Cina e Russia, compresi i lunghi blocchi Covid della prima e la guerra contro l’Ucraina della seconda. A riportare la notizia la Cnn. LEGGI ANCHE >Arriva Netflix con pubblicità a un prezzo più economico e in collaborazione con Microsoft Cina e Russia avrebbero danneggiato i guadagni di Microsoft Microsoft ha registrato 51,9 miliardi di dollari di ricavi e 16,7 miliardi di dollari di profitti, rispettivamente in crescita del 12% e del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma inferiore alle previsioni di alcuni analisti. L’azienda ha ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un duro colpo per: il gigante della tecnologia ha registrato guadagni inferiori rispetto alle attese a causain, compresi i lunghi blocchi Covid della prima e la guerra contro l’Ucraina della seconda. A riportare la notizia la Cnn. LEGGI ANCHE >Arriva Netflix con pubblicità a un prezzo più economico e in collaborazione conavrebbero danneggiato i guadagni diha registrato 51,9 miliardi di dollari di ricavi e 16,7 miliardi di dollari di profitti, rispettivamente in crescita del 12% e del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma inferiore alle previsioni di alcuni analisti. L’azienda ha ...

giornalettismo : #Microsoft ha registrato guadagni inferiori rispetto alle attese a causa degli ultimi sviluppi in Cina e Russia - melanews : Due raffinerie di oro, Chimet e Marsam, usate anche da Apple nel 2020 e 2021 per recuperare oro, sono sotto indagin… - GiancarloGarci6 : RT @halesia2004: Microsoft vuole fare attività di spionaggio in Russia? 18 luglio. /TASS/. Microsoft esegue l'ordine dal Pentagono e serviz… - halesia2004 : Microsoft vuole fare attività di spionaggio in Russia? 18 luglio. /TASS/. Microsoft esegue l'ordine dal Pentagono e… - lacittanews : C’è chi brama di diventare uno degli uomini più ricchi al mondo e c’è chi, invece, non vede l’ora di scucire questo… -