Meteo | tregua del caldo al Nord Afa al Centro-Sud

La morsa del caldo abbandona gradualmente il Nord Italia. L'anticiclone africano Apocalisse4800 è infatti in indebolimento, almeno al Settentrione e su parte del Centro dove l'atmosfera diventerà via via più instabile, con violenti temporali con grandine di dimensioni importanti e forti colpi di vento. Sul resto d'Italia il tempo nei prossimi giorni sarà in gran parte soleggiato. Temperature in generale diminuzione, soprattutto al Nord e su parte del Centro (IL Meteo).

