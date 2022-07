Messa in mare sul materassino, ora il prete è nei guai: la Digos indaga per offesa alla religione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Crotone, 27 lug — La «Messa sul materassino» , «celebrata» (se così si può dire) nelle acque del Crotonese dal viceparroco di San Luigi Gonzaga a Milano don Mattia Bernasconi, è diventata oggetto di indagine. Sì perché all’indomani delle tante (e fondate) polemiche intorno alla discutibile cerimonia officiata il 24 luglio scorso, è stato aperto un fascicolo in cui il «prete balneare» risulta iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Crotone per «offesa a confessione religiosa». Ironia della sorte: ricordiamo infatti che Bernasconi si trovava nel crotonese — accompagnato da 21 ragazzi della parrocchia — per partecipare a un campo della legalità organizzato dall’associazione antimafia Libera. Da cultore della legalità a indagato per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Crotone, 27 lug — La «sul» , «celebrata» (se così si può dire) nelle acque del Crotonese dal viceparroco di San Luigi Gonzaga a Milano don Mattia Bernasconi, è diventata oggetto di indagine. Sì perché all’indomani delle tante (e fondate) polemiche intornodiscutibile cerimonia officiata il 24 luglio scorso, è stato aperto un fascicolo in cui il «balneare» risulta iscritto nel registro degliti dProcura di Crotone per «a confessione religiosa». Ironia della sorte: ricordiamo infatti che Bernasconi si trovava nel crotonese — accompagnato da 21 ragazzi della parrocchia — per partecipare a un campo della legalità organizzato dall’associazione antimafia Libera. Da cultore della legalità ato per ...

