Messa in mare, indagato il parroco che ha celebrato la funzione nelle acque di Crotone: "Non volevo banalizzare l'eucarestia" (Di mercoledì 27 luglio 2022) È indagato per "offesa a confessione religiosa" il prete che ha celebrato la Messa nel mare di Crotone. Un materassino usato come altare, la spiaggia di Capo Colonna al posto della chiesa e una ventina di ragazzi come partecipanti: così don Mattia Bernasconi, 36 anni, viceparroco di San Luigi Gonzaga (Milano), ha tenuto la funzione religiosa domenica 24 luglio. Ora Bernasconi ha pubblicato una lettera di scuse sul sito della parrocchia . "Faceva molto caldo e così ci siamo detti: perché non fare la Messa in acqua?" ha spiegato Bernasconi. Ai ragazzi della parrocchia San Luigi Gonzaga che con lui sono partiti da Milano, l'idea è piaciuta: "È stato bellissimo, anche se ci siamo scottati". Il parroco si trovava in Calabria insieme ai ...

