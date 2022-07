“Mertens firmerà con il Napoli!”: la rivelazione a sorpresa del presidente (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il futuro di Dries Mertens, ancora svincolato dopo il mancato accordo con il Napoli per un nuovo contratto, è tutto un rebus da risolvere. Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato il saluto ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e, poche ore dopo, anche da parte del club azzurro sui social. La trattativa, secondo la versione del patron azzurro, non è decollata dopo che il belga ha rifiutato l’offerta di circa due milioni e mezzo per un anno. Il patron dell’Anversa spiazza tutti: “Nascondono la trattativa” Tuttavia, c’è ancora chi sostiene che un possibile (e clamoroso) colpo di scena sia ancora possibile. Questa è la tesi sostenuta dal presidente del Royal Antwerp Football Club, Paul Gheysens. L’ex numero 14 azzurro è stato accostato con forza in queste settimane proprio alla società belga che, tramite le ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il futuro di Dries, ancora svincolato dopo il mancato accordo con il Napoli per un nuovo contratto, è tutto un rebus da risolvere. Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato il saluto ufficiale da parte delAurelio De Laurentiis e, poche ore dopo, anche da parte del club azzurro sui social. La trattativa, secondo la versione del patron azzurro, non è decollata dopo che il belga ha rifiutato l’offerta di circa due milioni e mezzo per un anno. Il patron dell’Anversa spiazza tutti: “Nascondono la trattativa” Tuttavia, c’è ancora chi sostiene che un possibile (e clamoroso) colpo di scena sia ancora possibile. Questa è la tesi sostenuta daldel Royal Antwerp Football Club, Paul Gheysens. L’ex numero 14 azzurro è stato accostato con forza in queste settimane proprio alla società belga che, tramite le ...

