Mercedes, Lewis Hamilton: “Miglioriamo, ma Red Bull più veloce” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le Frecce d’Argento lavorano e migliorano a vista d’occhio. La Mercedes ha portato sul podio Lewis Hamilton (secondo) e George Russell (terzo) nell’ultimo Gran Premio di Francia che ha visto trionfare Max Verstappen dopo l’erroraccio di Charles Leclerc e la difficile risalita di Carlos Sainz dal fondo della griglia di partenza. Un ottimismo che cresce in modo esponenziale, ma che non deve creare castelli in aria nel box della scuderia stellata: l’ex campione del mondo di Formula 1 ha sottolineato, infatti, quanto ancora la Red Bull sia irraggiungibile. Mercedes, cresce l’ottimismo di Lewis Hamilton ma la Red Bull sembra ancora irraggiungibile George Russel e Lewis Hamilton (Credit foto – pagina Facebook George ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le Frecce d’Argento lavorano e migliorano a vista d’occhio. Laha portato sul podio(secondo) e George Russell (terzo) nell’ultimo Gran Premio di Francia che ha visto trionfare Max Verstappen dopo l’erroraccio di Charles Leclerc e la difficile risalita di Carlos Sainz dal fondo della griglia di partenza. Un ottimismo che cresce in modo esponenziale, ma che non deve creare castelli in aria nel box della scuderia stellata: l’ex campione del mondo di Formula 1 ha sottolineato, infatti, quanto ancora la Redsia irraggiungibile., cresce l’ottimismo dima la Redsembra ancora irraggiungibile George Russel e(Credit foto – pagina Facebook George ...

