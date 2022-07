Mercato Milan – Daniel Maldini allo Spezia, oggi le visite mediche / News (Di mercoledì 27 luglio 2022) Daniel Maldini è pronto a passare dal Milan allo Spezia. Nella giornata di oggi sono previste le visite mediche, domani ci sarà l'annuncio Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 luglio 2022)è pronto a passare dal. Nella giornata disono previste le, domani ci sarà l'annuncio

