Meloni | ' Subito intesa per Palazzo Chigi'

elio_vito : È iniziata la campagna elettorale della coalizione di destra-destra: Berlusconi fa le stesse promesse del secolo sc… - FratellidItalia : ?? Adesso andiamo al voto: #elezioni subito ???? #FratellidItalia #Meloni #ElezioniSubito - Adnkronos : ?? #Crisidigoverno, Meloni: '#Draghi arriva in Parlamento e pretende pieni poteri. Decidano gli italiani del proprio… - anto_stilinski : @PAOLO27931338 @lucks2812 @Elodiedipa tu stai completamente fuori della realtà, vatti a vedere i post di Salvini e… - vam237 : RT @Cavalodiritorno: Il #PD al 22% subito dietro la #Meloni e il #MoVimento5Stelle al 10% . Ma è mai possibile? -

'Lafa paura A noi non fa paura, fa paura semplicemente perché il centrosinistra per vincere ha bisogno di identificare un nemico. Per 30 anni è stato Silvio Berlusconi, una volta era Salvini ...Il vostro cronoprogramma "Stabiliamole regole di coalizione e poi concentriamoci sulla ... E se invece non arrivassero le risposte che chiedete Giorgiapotrebbe strappare e andare da ...Berlusconi frena sul tema "leadership della coalizione di centrodestra", mentre Meloni insiste sull'applicazione delle regole ...«Qui non c’è nessuno, cara Giorgia, contro di te. Anzi, noi vogliamo vincere tutti insieme e sappiamo benissimo che sei il nostro grande punto di forza». Si ...