Meloni e Letta correranno da soli? La tentazione c' è e c' era | dice Cerasa a MorningNews

GiovaQuez : Su Sallusti e l'operazione 'pifferaio magico'. Per il direttore seguendo i pifferai Renzi, Calenda e Toti i voti de… - Rinaldi_euro : ?????? Enrico Letta, 'la scelta è tra noi e la Meloni. Voglio candidare Speranza' – Libero Quotidiano ?????? - GiovaQuez : Sallusti: 'L'operazione è quella del pifferaio magico. Calenda, Renzi e Toti hanno argomenti interessanti per un li… - BearziCinzia66 : RT @LaVeritaWeb: Nel centrodestra Giorgia Meloni insegue l’investitura, gli alleati nicchiano. Nel centrosinistra Enrico Letta e Carlo Cale… - Erica43581765 : DRAGHI (PD 5S LEGA FI MELONI) = POVERTÀ NATO = GUERRA USA = PANDEMIA #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI… -

RaiNews

Meno di due mesi al voto, iniziano le grandi manovre. Partiti e alleanze: il punto di vista del direttore del ...È convinto che nel fronte repubblicano debbano entrare Enrico, Matteo Renzi, Carlo Calenda, ... " Lae Salvini non ci metterebbero in camicia nera. Ma metterebbero a rischio la democrazia, ... Letta: "Scelta fra noi o Meloni. pronto a fare front runner". Salvini: Chi ha un voto in più governa - Calenda: mi piacerebbe fare il premier, non c'è niente di male - Calenda: mi piacerebbe fare il premier, non c'è niente di male Prima l'accordo sulla premiership, poi discutiamo di collegi. Fratelli d'Italia vuole che venga sciolto subito il nodo su chi andrà a palazzo Chigi in caso di vittoria del ...Partiti e alleanze: Meloni e Letta correranno da soli "La tentazione c'è e c'era", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa a MorningNews su Canale 5.