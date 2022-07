Meglio soli che male accompagnati. La strada di M5S secondo Ferraresi (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Il Movimento ha fatto di tutto per proseguire nel cammino comune del campo progressista. Il Pd ha scelto l’ammucchiata centrista. Ne prendiamo atto e corriamo da soli”. Vittorio Ferraresi, ex sottosegretario alla Giustizia e deputato grillino fedelissimo a Giuseppe Conte, sulle alleanze in vista delle urne la vede così. “I percorsi comuni devono basarsi sui temi, non sui veti incrociati”. A cosa si riferisce? Il Pd ha scelto di allearsi con una serie di soggetti politici centristi che hanno posto il veto sulla presenza, nel campo progressista, del Movimento 5 Stelle. Il parametro politico adottato è stato quello del “Draghi sì” o “Draghi no”. Mi pare quanto meno riduttivo. A me pare che le alleanze si debbano fare sui temi e sui programmi. Per il Pd il fatto che abbiate fatto mancare l’appoggio all’esecutivo Draghi è stato determinante… Draghi era da ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Il Movimento ha fatto di tutto per proseguire nel cammino comune del campo progressista. Il Pd ha scelto l’ammucchiata centrista. Ne prendiamo atto e corriamo da”. Vittorio, ex sottosegretario alla Giustizia e deputato grillino fedelissimo a Giuseppe Conte, sulle alleanze in vista delle urne la vede così. “I percorsi comuni devono basarsi sui temi, non sui veti incrociati”. A cosa si riferisce? Il Pd ha scelto di allearsi con una serie di soggetti politici centristi che hanno posto il veto sulla presenza, nel campo progressista, del Movimento 5 Stelle. Il parametro politico adottato è stato quello del “Draghi sì” o “Draghi no”. Mi pare quanto meno riduttivo. A me pare che le alleanze si debbano fare sui temi e sui programmi. Per il Pd il fatto che abbiate fatto mancare l’appoggio all’esecutivo Draghi è stato determinante… Draghi era da ...

