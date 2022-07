Meghan Markle e il Principe Harry verso il divorzio: lui vuole la custodia esclusiva dei figli (Di mercoledì 27 luglio 2022) Purtroppo, anche Meghan e Harry si stanno lasciando. I due, coppia inseparabile “contro tutto e tutti” sarebbero arrivati al capolinea della loro storia d’amore. Di mezzo, inevitabilmente, la situazione figli che li sta facendo separare ancora di più. I segnali del divorzio Sono tante le voci che da tempo circolano tra i due. Persone a loro vicine si sono lasciate andare in confessioni che ben presto hanno fatto il giro di vari giornali e inevitabilmente si sono trasformate in rumors. Da quanto si sa, la loro crisi sarebbe iniziata dopo che i due sono tornati dall’Inghilterra per il Giubileo della Regina. Per di più, da un po’ di tempo i due starebbero vivendo due vite separate. Questo anche per i loro impegni quotidiani che li tengono sempre occupati. E se i due dovessero davvero divorziare, il problema principale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Purtroppo, anchesi stanno lasciando. I due, coppia inseparabile “contro tutto e tutti” sarebbero arrivati al capolinea della loro storia d’amore. Di mezzo, inevitabilmente, la situazioneche li sta facendo separare ancora di più. I segnali delSono tante le voci che da tempo circolano tra i due. Persone a loro vicine si sono lasciate andare in confessioni che ben presto hanno fatto il giro di vari giornali e inevitabilmente si sono trasformate in rumors. Da quanto si sa, la loro crisi sarebbe iniziata dopo che i due sono tornati dall’Inghilterra per il Giubileo della Regina. Per di più, da un po’ di tempo i due starebbero vivendo due vite separate. Questo anche per i loro impegni quotidiani che li tengono sempre occupati. E se i due dovessero davvero divorziare, il problema principale ...

