Maxi-rissa tra detenuti a Santa Maria Capua Vetere, Sappe: “Necessario intervenire” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Un rissa tra detenuti si è verificata ieri nel carcere di Santa Maria Capua Vetere; diversi i feriti medicati nell’infermeria dell’Istituto. A rendere noto il fatto è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe).“Non passa giorno senza registrare eventi critici particolarmente violenti presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere”, denuncia il segretario nazionale per la Campania del Sappe Emilio Fattorello. “Ieri – racconta – verso le 18, all’atto della conclusione dell’ora d’aria, per motivi ancora sconosciuti, è scoppiata una rissa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Untrasi è verificata ieri nel carcere di; diversi i feriti medicati nell’infermeria dell’Istituto. A rendere noto il fatto è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ().“Non passa giorno senza registrare eventi critici particolarmente violenti presso il carcere di”, denuncia il segretario nazionale per la Campania delEmilio Fattorello. “Ieri – racconta – verso le 18, all’atto della conclusione dell’ora d’aria, per motivi ancora sconosciuti, è scoppiata una...

