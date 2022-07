Matrimonio JLo e Ben Affleck, il regalo della ex Jennifer Garner che ha commosso la sposa (Di mercoledì 27 luglio 2022) È stato il Matrimonio dell’anno, nonostante sia stato celebrato (inaspettatamente) senza alcun clamore mediatico: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono detti sì a Las Vegas, loro due, con una cerimonia intima ma non per questo meno ricca di amore e di bellezza. A commuovere la sposa la ex moglie di lui, l’attrice Jennifer Gardner avrebbe infatti inviato un dono agli sposi. Matrimonio Jennife Lopez e Ben Affleck, il regalo di Jennifer Garner Jennifer Garner e Ben Affleck sono stati sposati dal 2005 al 2015, con il divorzio arrivato nel 2017. Una lunga relazione, iniziata proprio dopo la rottura con Jennifer Lopez, una storia d’amore ... Leggi su dilei (Di mercoledì 27 luglio 2022) È stato ildell’anno, nonostante sia stato celebrato (inaspettatamente) senza alcun clamore mediatico:Lopez e Bensi sono detti sì a Las Vegas, loro due, con una cerimonia intima ma non per questo meno ricca di amore e di bellezza. A commuovere lala ex moglie di lui, l’attriceGardner avrebbe infatti inviato un dono agli sposi.Jennife Lopez e Ben, ildie Bensono statiti dal 2005 al 2015, con il divorzio arrivato nel 2017. Una lunga relazione, iniziata proprio dopo la rottura conLopez, una storia d’amore ...

kimamachi : Jlo ha sposato il suo ex solo perché anni fa le era sfuggito, per soddisfare la sua compulsione ossessiva per il ma… - ioly136 : @Cinzy08_ Ok, però era da parecchio che si erano separati Ben e lei. Non c’entra nulla qui Jlo, se alludete al nuov… - infoitcultura : Il matrimonio di JLo e Ben Affleck, la reazione di Alex Rodriguez - infoitcultura : Ben Affleck e JLo in lacrime al loro matrimonio, parla la dipendente della Cappella di Los Angeles - cerra_tiziana : Jlo pubblica uno scatto che la ritrae felice e senza trucco all’indomani delle nozze con Ben Affleck, mostrando anc… -