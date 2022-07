Matrimonio a prima vista, Francesca Musci dopo il parto: “Ho dovuto fare un cesareo d’urgenza, non sono giorni semplici” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fiocco azzurro ieri per due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista, ovvero Andrea Ghiselli e Francesca Musci, che sono diventati genitori del piccolo Riccardo. Come ormai ben sappiamo, i due non sono stati né selezionati dagli esperti del programma per convolare a nozze insieme, né tantomeno hanno partecipato alla stessa edizione della trasmissione. Ma nonostante ciò si sono conosciuti grazie al reality e lo scorso anno hanno iniziato una relazione. A distanza di un pò di ore Francesca sui social è tornata parlare della nascita di Riccardo e del parto sui social, e tra una chiacchera e l’altra, oltre a mostrare le prime immagini del piccolo Riccardo, ha rivelato che il bambino è nato con un ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fiocco azzurro ieri per due ex protagonisti di, ovvero Andrea Ghiselli e, chediventati genitori del piccolo Riccardo. Come ormai ben sappiamo, i due nonstati né selezionati dagli esperti del programma per convolare a nozze insieme, né tantomeno hanno partecipato alla stessa edizione della trasmissione. Ma nonostante ciò siconosciuti grazie al reality e lo scorso anno hanno iniziato una relazione. A distanza di un pò di oresui social è tornata parlare della nascita di Riccardo e delsui social, e tra una chiacchera e l’altra, oltre a mostrare le prime immagini del piccolo Riccardo, ha rivelato che il bambino è nato con un ...

