Marta Fascina? Ecco tutti gli insulti della sinistra a Renato Brunetta: ma solo ora... (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ci sono persone che quando parlano pestano i piedi alla nostra anima, diceva Jules Renard. E, probabilmente, proprio alle anime illividite e acciaccate di Renard pensava l'altro giorno Renato Brunetta. Mentre - visibilmente commosso, davanti alle telecamere a Mezz' ora in più dell'Annunziata - raccontava delle ataviche accuse subite di "nanismo" culminate negli attacchi terribili alla sua statura da parte dell'assai inelegante fidanzatina di Silvio Berlusconi. La quale fidanzatina ha, tra l'altro, scomodato, distorcendola, una frase de Il giudice di De André (e questo è imperdonabile). «Da una vita violentato per la mia bassezza», il ministro ha subìto, indubitabilmente, la più volgare delle vigliaccate. Dal sorriso spezzato dell'uomo che ride di Victor Hugo alla gobba di Andreotti, dalla calvizie di Alfano alla vitiligine di Cossiga: il difetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ci sono persone che quando parlano pestano i piedi alla nostra anima, diceva Jules Renard. E, probabilmente, proprio alle anime illividite e acciaccate di Renard pensava l'altro giorno. Mentre - visibilmente commosso, davanti alle telecamere a Mezz' ora in più dell'Annunziata - raccontava delle ataviche accuse subite di "nanismo" culminate negli attacchi terribili alla sua statura da parte dell'assai inelegante fidanzatina di Silvio Berlusconi. La quale fidanzatina ha, tra l'altro, scomodato, distorcendola, una frase de Il giudice di De André (e questo è imperdonabile). «Da una vita violentato per la mia bassezza», il ministro ha subìto, indubitabilmente, la più volgare delle vigliaccate. Dal sorriso spezzato dell'uomo che ride di Victor Hugo alla gobba di Andreotti, dalla calvizie di Alfano alla vitiligine di Cossiga: il difetto ...

