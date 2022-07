Marijuana e allattamento al seno | è sicuro?

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Molte persone apprezzano la cannabis per i suoi effetti: da quelli euforici e psicotropi del THC a quelli rilassanti e antidolorifici. Talvolta, è anche utilizzata come farmaco, attraverso il composto chimico del cannabidiolo (CBD). Nonostante in alcuni paesi degli Stati Uniti sia legale non solo l’utilizzo medico della cannabis, ma anche quello ricreativo (in Italia, invece, non è passato invece il referendum a febbraio 2022), gli esperti concordano su una cosa: la cannabis, in tutte le sue forme, non è ancora sicura per i genitori che allattano ale per le loro famiglie. NewsGravidanza La cannabis in gravidanza aumenta aggressività e ansia nei bambini, lo studio Secondo i risultati di uno studio scientifico, l'uso della cannabis in gravidanza aumenterebbe lo stress e l'aggressività nei bambini. I risultati... ...