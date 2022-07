Marcell Jacobs rischia di saltare gli Europei: altri guai per l’atleta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un periodo orrendo per il velocista italiano di origine texana. Dovrà continuare a farsi curare Marcell Jacobs, dopo l’infortunio che gli ha impedito di correre la semifinale dei 100 metri ai Mondiali di Eugene. Il campione olimpico si è sottoposto a Roma, presso l’Istituto di Scienza dello sport, ad una risonanza magnetica che ha accertato un problema di salute importante. Brutta notizia per il giovane dopo il miracolo del doppio oro nei 100 e nella 4×100 ai Giochi dell’estate 2021. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Francesco Totti candidato alle elezioni politiche? La notizia improvvisa spiazza tutti Jacobs, spiega una nota della Federazione italiana atletica, “si è sottoposto a una risonanza che ha accertato la presenza degli esiti di una lesione, valutabile tra il primo e il secondo grado in fase ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un periodo orrendo per il velocista italiano di origine texana. Dovrà continuare a farsi curare, dopo l’infortunio che gli ha impedito di correre la semifinale dei 100 metri ai Mondiali di Eugene. Il campione olimpico si è sottoposto a Roma, presso l’Istituto di Scienza dello sport, ad una risonanza magnetica che ha accertato un problema di salute importante. Brutta notizia per il giovane dopo il miracolo del doppio oro nei 100 e nella 4×100 ai Giochi dell’estate 2021. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Francesco Totti candidato alle elezioni politiche? La notizia improvvisa spiazza tutti, spiega una nota della Federazione italiana atletica, “si è sottoposto a una risonanza che ha accertato la presenza degli esiti di una lesione, valutabile tra il primo e il secondo grado in fase ...

