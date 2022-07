“Mara Venier mi ha dato una mano”. La giovane conduttrice non lo nasconde: perché è tornata in tv (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo qualche tempo di assenza dalla tv Elisa Isoardi è pronta a tornare sul piccolo schermo. La conduttrice di Cuneo è stata protagonista l’ultima volta alla passata edizione dell’Isola dei Famosi, quella in cui ha dovuto abbandonare il gioco a causa di un problema all’occhio. “Stavo cucinando per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento – disse in quell’occasione. Un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e mi ha colpito la sclera. Il medico mi ha rassicurato che non ha colpito la parte della pupilla”. Si presentò in diretta con una benda all’occhio destro, ma dopo la prova ricompensa è stata costretta a tornare in Italia. Da quel momento pochissima tv, tanto tempo per pensare in attesa del momento e del programma giusto. Una attesa che alla fine è stata ripagata: nella prossima stagione Elisa Isoardi condurrà il programma Vorrei dirti che su Rai2, che andrà ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo qualche tempo di assenza dalla tv Elisa Isoardi è pronta a tornare sul piccolo schermo. Ladi Cuneo è stata protagonista l’ultima volta alla passata edizione dell’Isola dei Famosi, quella in cui ha dovuto abbandonare il gioco a causa di un problema all’occhio. “Stavo cucinando per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento – disse in quell’occasione. Un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e mi ha colpito la sclera. Il medico mi ha rassicurato che non ha colpito la parte della pupilla”. Si presentò in diretta con una benda all’occhio destro, ma dopo la prova ricompensa è stata costretta a tornare in Italia. Da quel momento pochissima tv, tanto tempo per pensare in attesa del momento e del programma giusto. Una attesa che alla fine è stata ripagata: nella prossima stagione Elisa Isoardi condurrà il programma Vorrei dirti che su Rai2, che andrà ...

IlContiAndrea : Ultimo si commuove al Circo Massimo di Roma: “Ero una pippa secondo le maestre, così ho iniziato con la musica”. Tr… - ElisaluisaElisa : RT @raffinatissimo_: noi furiosi come una certa mara venier che caccia gli extraliscio dallo studio - DonnaGlamour : Elisa Isoardi è tornata alla conduzione in tv grazie a Mara Venier: il retroscena - ilgiornale : La settimana del gossip vede protagonisti Mara Venier alle prese con le pulizie domestiche, la polemica su Pierpaol… - raffinatissimo_ : noi furiosi come una certa mara venier che caccia gli extraliscio dallo studio -