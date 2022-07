Mara Carfagna lascia Forza Italia: 'Il partito si è sottomesso alla destra sovranista' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo scrive la ministra Carfagna in un intervento pubblicato stamattina sul quotidiano La Stampa. "La revoca della fiducia al governo Draghi ha segnato una radicale inversione di marcia e una evidente ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo scrive la ministrain un intervento pubblicato stamattina sul quotidiano La Stampa. "La revoca della fiducia al governo Draghi ha segnato una radicale inversione di marcia e una evidente ...

AlexBazzaro : Mara Carfagna: “Non voglio un paese simile all’Ungheria di Orban” Gia meglio simile alla Cina come lo vorrebbe il… - mara_carfagna : Caro @AugustoMinzolin, è l'esatto contrario: se avessi pensato alla poltrona sarei rimasta in FI (e lo sai anche tu… - mara_carfagna : Sono ancora sconcertata dalla mancanza di visione di chi ha interrotto un’esperienza apprezzata da cittadini, impre… - lazzagiampi : @mara_carfagna Signora Carfagna lei può andare dove caxxo vuole senza portare giustificazioni a nessuno vada che no… - umilecofone : @mara_carfagna Apprezzata dai cittadini??? Ma tu dove vivi?? Sei mai scesa in mezzo alla gente?? Questo draghicompl… -