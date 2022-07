Manuela Arcuri, ecco i tre abiti che ha indossato per il suo matrimonio! (Foto) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo scorso 22 luglio Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco sono convolati a nozze e lo hanno fatto sul lago di Bracciano, al Castello Odescalchi. Giovanni e Manuela stanno insieme da 10 anni e nel 2014 la coppia ha dato alla luce il loro primo figlio, Mattia. Un matrimonio che dunque è arrivato dopo diversi anni e proprio la profonda conoscenza che i due hanno l’uno dell’altra gli ha permesso di arrivare a compiere questo passo in modo consapevole, come ha raccontato la sposa al settimanale Chi. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al magazine diretto da Alfonso Signorini, l’attrice ha raccontato le emozioni vissute durante la cerimonia e ha anche spiegato i motivi dell’assenza di Gabriel Garko: Non era invitato. Negli anni abbiamo lavorato tanto insieme, ma poi non ci siamo più frequentati né sentiti, non ci siamo ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo scorso 22 luglioe Giovanni di Gianfrancesco sono convolati a nozze e lo hanno fatto sul lago di Bracciano, al Castello Odescalchi. Giovanni estanno insieme da 10 anni e nel 2014 la coppia ha dato alla luce il loro primo figlio, Mattia. Un matrimonio che dunque è arrivato dopo diversi anni e proprio la profonda conoscenza che i due hanno l’uno dell’altra gli ha permesso di arrivare a compiere questo passo in modo consapevole, come ha raccontato la sposa al settimanale Chi. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al magazine diretto da Alfonso Signorini, l’attrice ha raccontato le emozioni vissute durante la cerimonia e ha anche spiegato i motivi dell’assenza di Gabriel Garko: Non era invitato. Negli anni abbiamo lavorato tanto insieme, ma poi non ci siamo più frequentati né sentiti, non ci siamo ...

