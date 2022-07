Manchester United Ronaldo, chiesta la cessione per giocare la Champions: le ultime (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cristiano Ronaldo dopo l’incontro di ieri con Ten Hag e agenti al seguito avrebbe chiesto la cessione (anche in prestito) per giocare la Champions Cristiano Ronaldo dopo l’incontro di ieri con Ten Hag e agenti al seguito avrebbe chiesto la cessione al Manchester United (anche in prestito) per giocare la Champions. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il portoghese non rientrerebbe nemmeno nel progetto tecnico nonostante l’anno di contratto rimasto. Al momento però la situazione è bloccata, anche se nei giorni scorsi si è parlato di Atletico Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cristianodopo l’incontro di ieri con Ten Hag e agenti al seguito avrebbe chiesto la(anche in prestito) perlaCristianodopo l’incontro di ieri con Ten Hag e agenti al seguito avrebbe chiesto laal(anche in prestito) perla. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il portoghese non rientrerebbe nemmeno nel progetto tecnico nonostante l’anno di contratto rimasto. Al momento però la situazione è bloccata, anche se nei giorni scorsi si è parlato di Atletico Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

