Maltempo | forte grandinata nel Lodigiano | danni ingenti a tetti | auto e alberi

infoitinterno : METEO- Forte ondata di MALTEMPO colpisce il nord Italia: ALLAGAMENTI, tetti scoperchiati e automobilisti bloccati d… - Carlino_Reggio : Maltempo a Reggio Emilia, alberi crollati e blackout elettrici per il forte vento - qn_carlino : Maltempo a Reggio Emilia, alberi crollati e blackout elettrici per il forte vento - FerrovieInfo : Forte ondata di maltempo al nord. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #27luglio - radiolombardia : #Maltempo @terraesapores Grandine e vento forte si sono abbattuti a macchia di leopardo su molte zone della Lomb… -

Da ieri sera squadre del Comando di Lodi sono intervenute sul territorio provinciale per oltre 50 interventi causati dal, la maggior parte dei quali per pali della luce pubblica incendiati, ..., il Nord in ginocchio per i nubifragi Tra la tarda serata di ieri e la nottata i che hanno ... Situazione analoga sul Veneto con pioggia, temporali e locali grandinate nelle province di ...Una violentissima grandinata, con temporale, si e' abbattuta ieri sera, martedi' 26 luglio, sulla citta' di Lodi e sono decine le chiamate che ...