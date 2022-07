Maltempo, con grandine su siccità danni ingenti nelle campagne lombarde (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ma i grandi laghi della regione continuano a rimanere a secco grandine e vento forte si sono abbattuti a macchia di leopardo su molte zone della Lombardia, causando danni ingenti nelle campagne già duramente provate dalla siccità. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti Lombardia in occasione dell’ondata di Maltempo sulla regione. I chicchi di ghiaccio – precisa la Coldiretti regionale – hanno colpito pesantemente in Oltrepo Pavese, in particolare sui vitigni nei comuni di Santa Maria della Versa e Castana, con danni fino all’80 per cento sull’uva quasi matura. Nel Bresciano si registrano devastazioni in Valcamonica con pascoli completamente distrutti dalla violenza delle tempeste; la grandine ha investito anche ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ma i grandi laghi della regione continuano a rimanere a seccoe vento forte si sono abbattuti a macchia di leopardo su molte zone della Lombardia, causandogià duramente provate dalla. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti Lombardia in occasione dell’ondata disulla regione. I chicchi di ghiaccio – precisa la Coldiretti regionale – hanno colpito pesantemente in Oltrepo Pavese, in particolare sui vitigni nei comuni di Santa Maria della Versa e Castana, confino all’80 per cento sull’uva quasi matura. Nel Bresciano si registrano devastazioni in Valcamonica con pascoli completamente distrutti dalla violenza delle tempeste; laha investito anche ...

