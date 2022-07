Malore alla Camera per Roberto Morassut, si ferma l’Aula: il deputato Pd in infermeria – Il video (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attimi di apprensione a Montecitorio, dove Roberto Morassut, deputato del Pd, si è sentito male durante l’esame del decreto legge semplificazioni della Camera. Portato in infermeria, si sarebbe ripreso dopo alcuni istanti. La seduta è stata sospesa per permettere ai soccorsi di intervenire, per poi ripartire con il voto sull”emendamento di Fratelli d’Italia. «Speriamo sia una cosa temporanea e non grave», ha detto il vicepresidente della Camera Andrea Mandelli alla ripresa dei lavori. su Open Leggi anche: M5s, Crippa si dimette da capogruppo alla Camera: «Non condivido la linea politica» Chi ha paura di Giorgia Meloni? Berlusconi! Oggi un’altra deputata (la settima) via da Forza Italia Elezioni, la data del 25 settembre non è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attimi di apprensione a Montecitorio, dovedel Pd, si è sentito male durante l’esame del decreto legge semplificazioni della. Portato in, si sarebbe ripreso dopo alcuni istanti. La seduta è stata sospesa per permettere ai soccorsi di intervenire, per poi ripartire con il voto sull”emendamento di Fratelli d’Italia. «Speriamo sia una cosa temporanea e non grave», ha detto il vicepresidente dellaAndrea Mandelliripresa dei lavori. su Open Leggi anche: M5s, Crippa si dimette da capogruppo: «Non condivido la linea politica» Chi ha paura di Giorgia Meloni? Berlusconi! Oggi un’altra deputata (la settima) via da Forza Italia Elezioni, la data del 25 settembre non è ...

