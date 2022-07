Mafia nigeriana a Taranto 9 arresti e 23 indagati

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Alle prime ore di questa mattina, la locale Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antidi Lecce e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 cittadini di nazionalitàed uno ai domiciliari, ritenuti presunti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro.Risultano indagate 23 persone per gli stessi reati.Le lunghe e meticolose indagini, avviate con il fondamentale supporto dei servizi di intelligence nazionali (AISI), hanno permesso di raccogliere forti elementi indiziari nei confronti di soggetti di nazionalità...

La Polizia di Stato di Taranto, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e della Procura di Taranto, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ...