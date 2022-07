Macron accoglie bin Salman, Parigi snodo dei rapporti Ue-Golfo. Il punto di Gadel (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo la Grecia, la Francia: il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, arriva per la prima volta in Europa dopo il fattaccio Khashoggi. Riad sta cercando da tempo di recuperare rapporti personali (di bin Salman) con i leader Ue, e la visita di Joe Biden a Jeddah, con il faccia a faccia tra il presidente democratico e il principe saudita, ha fatto da fluidificante. Firmati gli accordi greci, innanzitutto la posa in opera del cavo sottomarino “East to Med data Corridor” — che sarà sviluppato da MENA HUB, di proprietà della saudita STC e della società greca di telecomunicazioni e applicazioni satellitari TTSA — ora bin Salman pensa a Parigi, dove cenerà domani (giovedì 28 luglio). Come il primo ministro greco, Kiryakos Mitsotakis, il presidente francese, Emmanuel Macron, non ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo la Grecia, la Francia: il principe ereditario saudita, Mohammed bin, arriva per la prima volta in Europa dopo il fattaccio Khashoggi. Riad sta cercando da tempo di recuperarepersonali (di bin) con i leader Ue, e la visita di Joe Biden a Jeddah, con il faccia a faccia tra il presidente democratico e il principe saudita, ha fatto da fluidificante. Firmati gli accordi greci, innanzitutto la posa in opera del cavo sottomarino “East to Med data Corridor” — che sarà sviluppato da MENA HUB, di proprietà della saudita STC e della società greca di telecomunicazioni e applicazioni satellitari TTSA — ora binpensa a, dove cenerà domani (giovedì 28 luglio). Come il primo ministro greco, Kiryakos Mitsotakis, il presidente francese, Emmanuel, non ...

Ubitennis : Yannick Noah accoglie il presidente Macron in qualità di 'capo villaggio' in Camerun - giustiziereX : @ilruttosovrano a ventimiglia mister macron legna senza ritegno chiunque cerchi di entrare in francia senza averne… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Oggi dalle Capitali: ???????? Parigi tace sui presunti colloqui #Macron #Erdogan per l’acquisto di caccia francesi ???? L'ind… - EURACTIVItalia : Oggi dalle Capitali: ???????? Parigi tace sui presunti colloqui #Macron #Erdogan per l’acquisto di caccia francesi ???? L… - delluccimarco1 : Francia, Macron accoglie all'Eliseo il presidente degli Emirati arabi uniti -