M5s, guerra per nuovo capogruppo: "Va rinnovato subito il contratto a Rocco Casalino" (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Va rifatto subito il contratto a Rocco Casalino". Translantico, deputati grillini elettrici. Ieri sera si è dimesso il capogruppo Davide Crippa (che intanto valuta l'addio definitivo), in polemica dopo il no dei pentastellati alla fiducia al governo Draghi. Adesso c'è da eleggere il suo sostituto. Tra i primi punti programmatici ci sarà la il contratto di Casalino (75 mila euro all'anno), che non venne rinnovato dallo stesso Crippa una decina di giorni fa. In queste ore Luigi Gallo, vicepresidente vicario del gruppo M5s a Montecitorio, sta raccogliendo pareri e candidature. Mancano due mesi alla fine della legislatura ma i grillini sono pronti all'ultima guerra per gettarsi sulla carica di capogruppo. Girano tanti ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Va rifattoil". Translantico, deputati grillini elettrici. Ieri sera si è dimesso ilDavide Crippa (che intanto valuta l'addio definitivo), in polemica dopo il no dei pentastellati alla fiducia al governo Draghi. Adesso c'è da eleggere il suo sostituto. Tra i primi punti programmatici ci sarà la ildi(75 mila euro all'anno), che non vennedallo stesso Crippa una decina di giorni fa. In queste ore Luigi Gallo, vicepresidente vicario del gruppo M5s a Montecitorio, sta raccogliendo pareri e candidature. Mancano due mesi alla fine della legislatura ma i grillini sono pronti all'ultimaper gettarsi sulla carica di. Girano tanti ...

Piu_Europa : Non si può dire senza prove che la crisi sia stata innescata da Putin. Invece si deve dire, perché è un fatto, che… - Antonio_Tajani : Non si può cedere ai ricatti di chi ha affossato l'immagine dell'Italia. Il M5s non può continuare a stare al gover… - PRCPadova : RT @ilfattoblog: A SINISTRA - @ferrero_paolo: 'Nel draghismo imperante la proposta di costruire uno schieramento contro la guerra e le dise… - Frankf1842 : RT @ilfattoblog: A SINISTRA - @ferrero_paolo: 'Nel draghismo imperante la proposta di costruire uno schieramento contro la guerra e le dise… - flatomica : @MisssFreedom @pdnetwork Meglio inginocchiarsi davanti al criminale di guerra Putin : quanta bella gente nel M5S ha… -