M5s, duello Conte-Grillo sul doppio mandato. Gli eletti alla finestra: "Il limite va abolito, fate votare la base", "Non si tocca, non siamo il Pd" (Di mercoledì 27 luglio 2022) "I due mandati sono la nostra luce in questa tenebra, l'interpretazione della politica come un servizio civile", dice il Garante. "Non è un diktat, non manderemo in soffitta chi ha preso insulti per difendere i nostri ideali", risponde il Presidente. In un'intervista al Corriere della Sera, Giuseppe Conte ha sfidato il niet arrivato per l'ennesima volta (in video) da Beppe Grillo sull'ipotesi di un superamento della più tormentata regola fondativa del Movimento 5 stelle. Una chiusura resa definitiva, secondo un retroscena dell'AdnKronos subito smentito dall'ex premier, da una telefonata di fuoco in cui l'ex comico ha minacciato persino di abbandondare la sua creatura se la regola sarà messa in discussione. Tra i due, racconta una fonte di primo piano, è in corso da tre giorni uno sfiancante confronto a distanza sul tema. E il Garante è irremovibile, ...

