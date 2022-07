M5s, come sarà il Terzo Polo di Giuseppe Conte: «Costituzione, ecologia e lotta alla povertà» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un Terzo Polo aperto alla società civile. Che difenda i valori della Costituzione e quelli dell’ecologia. In opposizione alla destra ma senza allearsi con il Partito Democratico. E che punti a portare a casa almeno il 10%. Questo è il Movimento 5 Stelle che Giuseppe Conte immagina alle elezioni politiche 2022. Confermando in parte la svolta “a sinistra” sulla stregua della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon e con l’obiettivo di fare da “Terzo incomodo” alle urne. L’ex Avvocato del PoPolo ne parla oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nella quale però non pronuncia una parola definitiva su tre argomenti: le deroghe ai due mandati, l’alleanza con le sigle a sinistra e il rientro in campo di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022) Unapertosocietà civile. Che difenda i valori dellae quelli dell’. In opposizionedestra ma senza allearsi con il Partito Democratico. E che punti a portare a casa almeno il 10%. Questo è il Movimento 5 Stelle cheimmagina alle elezioni politiche 2022. Confermando in parte la svolta “a sinistra” sulla stregua della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon e con l’obiettivo di fare da “incomodo” alle urne. L’ex Avvocato del Pone parla oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nella quale però non pronuncia una parola definitiva su tre argomenti: le deroghe ai due mandati, l’alleanza con le sigle a sinistra e il rientro in campo di ...

borghi_claudio : Noto che oggi si stanno svegliando tutti con la nostra idea di azzerare l'iva sui beni di prima necessità come se l… - GiovaQuez : Calenda: 'Io avrei chiesto a Conte: ma eri così progressista anche quando facevi i decreti sicurezza con Salvini? H… - DaniloToninelli : Benissimo @beppe_grillo che blinda la regola dei due mandati. Alla politica fatta solo per soldi e potere, noi cont… - ragusaibla : @ValeryMell1 Ma Draghi non abbandona la nave, come tutti i grandi Capitani, altro che i partiti Schettino M5S - Le… - IlConteIT : @GiuseppeConteIT chiude al 'campo largo' centrista, proponendo il #M5S come'terzo polo' progressista. In altre par… -