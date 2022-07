L’Uomo senza arti oggi su Real Time (Di mercoledì 27 luglio 2022) C’è un nuovo caso da analizzare questa sera, 6 settembre 2018, su Real Time. In seconda serata arriva L’Uomo senza arti. Segue la serie de L’Uomo dai testicoli enormi e poi per restare in tema anche L’Uomo senza pene. E’ la storia di Nick Vujicic, predicatore e speaker motivazionale australiano che ha trasformato la sua disabilità nel suo vero e proprio punto di forza. L’Uomo è infatti nato senza braccia e gambe ma tale condizione non lo ha mai fermato dal vivere la sua vita appieno. Dal 2012 è sposato con Kanae Miyahara dalla quale ha avuto due bambini, il piccolo Kiyoshi James e il secondogenito Dejan. Ora, nel 2017, Nick continua imperterrito la sua carriera di speaker attraverso i social che gestisce: il suo ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 27 luglio 2022) C’è un nuovo caso da analizzare questa sera, 6 settembre 2018, su. In seconda serata arriva. Segue la serie dedai testicoli enormi e poi per restare in tema anchepene. E’ la storia di Nick Vujicic, predicatore e speaker motivazionale australiano che ha trasformato la sua disabilità nel suo vero e proprio punto di forza.è infatti natobraccia e gambe ma tale condizione non lo ha mai fermato dal vivere la sua vita appieno. Dal 2012 è sposato con Kanae Miyahara dalla quale ha avuto due bambini, il piccolo Kiyoshi James e il secondogenito Dejan. Ora, nel 2017, Nick continua imperterrito la sua carriera di speaker attraverso i social che gestisce: il suo ...

