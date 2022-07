Luiss Business School cerca soci: ipotesi CVC e Nextalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Luiss cerca soci per la propria Business School. Lo scrive MF-Milano Finanza, spiegando che l’università della Confindustria intende aprire il capitale della scuola di management nata nel 1986 e ribattezzata nel 2006 Luiss Business School. L’operazione sarebbe conseguente alla trasformazione della struttura in società per azioni con 30 milioni di euro di capitale sociale. Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 27 luglio 2022) Laper la propria. Lo scrive MF-Milano Finanza, spiegando che l’università della Confindustria intende aprire il capitale della scuola di management nata nel 1986 e ribattezzata nel 2006. L’operazione sarebbe conseguente alla trasformazione della struttura inetà per azioni con 30 milioni di euro di capitaleale. Calcio e Finanza.

