Lucia Bronzetti a SuperTennis, il sogno per lo US Open: 'Sarebbe la ciliegina sulla torta' (Di mercoledì 27 luglio 2022) La prima finale WTA in carriera, il nuovo best ranking di numero 65 del mondo. La settimana del "Palermo Ladies Open" ha allargato gli orizzonti di Lucia Bronzetti. Al di là della sconfitta in finale ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) La prima finale WTA in carriera, il nuovo best ranking di numero 65 del mondo. La settimana del "Palermo Ladies" ha allargato gli orizzonti di. Al di là della sconfitta in finale ...

palermo24h : Lucia Bronzetti/ Affronterò l’US Open con tanta fiducia e consapevolezza - matchcharting : New Match Chart: 2022 Palermo F: Lucia Bronzetti vs Irina Camelia Begu - ilClandestinoTW : Lucia Bronzetti in finale a Palermo conquista il numero 65 del WTA - Tennis_Ita : Lucia Bronzetti: 'Ho capito di poter competere con le più grandi. Posizione nel ranking? Non mi pongo limiti' - livetennisit : Lucia Bronzetti: “Palermo un sogno, posso competere con le migliori” -