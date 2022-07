Lollobrigida Fratelli d' Italia ' Il premier a chi prende più voti' Pressing degli alleati su Forza Italia

GFabrygherardi : RT @QLexPipiens: Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia nonché, casualmente, cognato di Giorgia Meloni, è stato fra i primi ad auspica… - gael99 : RT @QLexPipiens: Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia nonché, casualmente, cognato di Giorgia Meloni, è stato fra i primi ad auspica… - mrhuman88 : RT @QLexPipiens: Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia nonché, casualmente, cognato di Giorgia Meloni, è stato fra i primi ad auspica… - Ocagiuliva4 : RT @QLexPipiens: Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia nonché, casualmente, cognato di Giorgia Meloni, è stato fra i primi ad auspica… - maurarossi9 : RT @QLexPipiens: Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia nonché, casualmente, cognato di Giorgia Meloni, è stato fra i primi ad auspica… -

di Giovanni Rossi Francesco, 50 anni, capogruppo alla Camera did'Italia, mette subito le carte in tavola: nel vertice del centrodestra in programma oggi "abbiamo diritto a una risposta sincera e lineare ......fuori la testa dal suo inner circle familistico (il suo uomo di punta è Francesco, ... il cofondatore did Italia. Ecco tutti gli altri nomi "Noi did'Italia siamo pronti ...Da mesi la leader di FdI sta facendo scouting per stilare una lista di ministri in caso di vittoria elettorale. Il partito non ha una classe dirigente spendibile per il governo: in pochi otterranno un ...Sul vertice di domani a Montecitorio pendono molti interrogativi e "nodi da sciogliere", come alcuni dei partecipanti li definiscono ...