LIVE Sinner-Munar 6-4 5-4, ATP Umago in DIRETTA: l’azzurro può chiudere il match (Di mercoledì 27 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 DUE match POINT Sinner 30-15 CHE PRIMA AL CENTRO DI Sinner 15-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI Munar 15-0 ROVESCIO PAZZESCO DI Sinner DAL CENTRO DEL CAMPO E SMASH VINCENTE 5-4 Sinner al cambio campo può chiudere il match. 40-15 Servizio e rovescio di Munar. 30-15 Sinner non trova il campo sulla diagonale di rovescio. 15-15 Gran prima dell’iberico. 0-15 Doppio fallo di Munar. 5-3 Sinner chiude il game e costringe Munar ad allungare il match. 40-30 Recupero vincente di diritto di Sinner. 30-30 Munar SI FA NUOVAMENTE SOTTO NEL GAME 30-15 Soluzione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 DUEPOINT30-15 CHE PRIMA AL CENTRO DI15-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI15-0 ROVESCIO PAZZESCO DIDAL CENTRO DEL CAMPO E SMASH VINCENTE 5-4al cambio campo puòil. 40-15 Servizio e rovescio di. 30-15non trova il campo sulla diagonale di rovescio. 15-15 Gran prima dell’iberico. 0-15 Doppio fallo di. 5-3chiude il game e costringead allungare il. 40-30 Recupero vincente di diritto di. 30-30SI FA NUOVAMENTE SOTTO NEL GAME 30-15 Soluzione ...

