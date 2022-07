LIVE – Sinner-Munar 6-4 1-1, secondo turno Atp Umago 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Jannik Sinner e Jaume Munar, valevole per il secondo turno del torneo Atp 250 di Umago 2022. Questo sarà l’esordio dell’azzurro sulla terra battuta croata, considerando il bye al primo turno; lo spagnolo non è un avversario agevole da affrontare su questa superficie e, anzi, riesce a offrire il meglio di sé proprio sul mattone tritato. Considerando gli ottimi risultati recenti e il talento evidente, Sinner risulta ugualmente ed evidentemente favorito. Chi avrà la meglio tra il più quotato Sinner e l’ostico Munar? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà infatti l’evento in tempo reale, con aggiornamenti in DIRETTA a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ile latestuale del confronto tra Jannike Jaume, valevole per ildel torneo Atp 250 di. Questo sarà l’esordio dell’azzurro sulla terra battuta croata, considerando il bye al primo; lo spagnolo non è un avversario agevole da affrontare su questa superficie e, anzi, riesce a offrire il meglio di sé proprio sul mattone tritato. Considerando gli ottimi risultati recenti e il talento evidente,risulta ugualmente ed evidentemente favorito. Chi avrà la meglio tra il più quotatoe l’ostico? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà infatti l’evento in tempo reale, con aggiornamenti ina ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Munar 1-2 ATP Umago in DIRETTA: controbreak in avvio dello spagnolo - #Sinner-Munar #Umago #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE – Sinner-Munar 1-2 secondo turno Atp Umago 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Munar #secondo #turno #Umago - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Umago 2022 - Jannik Sinner torna in campo dopo tre settimane dai quarti di finale di Wimbledon.… - zazoomblog : LIVE Sinner-Munar ATP Umago in DIRETTA: l’azzurro torna in campo dopo 3 settimane - #Sinner-Munar #Umago #DIRETTA: - infoitsport : LIVE Sinner-Munar, ATP Umago in DIRETTA: l'azzurro torna in campo dopo 3 settimane -