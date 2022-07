LIVE – Salernitana-Galatasaray, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 27 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Salernitana-Galatasaray, amichevole del precampionato 2022 dei campani. Nuovo test, decisamente di alto LIVEllo, per i granata di Nicola, che stavolta al Tivoli-Neu Stadion di Innsbruck se la vedranno con una delle formazioni più titolate di Turchia e habitué degli scenari europei negli scorsi decenni. Appuntamento fissato alle ore 19 di mercoledì 27 luglio, chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Salernitana-Galatasaray ore 19 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ladideldei campani. Nuovo test, decisamente di altollo, per i granata di Nicola, che stavolta al Tivoli-Neu Stadion di Innsbruck se la vedranno con una delle formazioni più titolate di Turchia e habitué degli scenari europei negli scorsi decenni. Appuntamento fissato alle ore 19 di mercoledì 27 luglio, chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LAore 19 SportFace.

