LIVE – Napoli-Adana Demirspor, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 27 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Napoli-Adana Demirspor, amichevole precampionato 2022. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro l’Hellas Verona. Appuntamento oggi, mercoledì 27 luglio, alle ore 20:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Napoli-Adana Demirspor ore 20:30 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Latestuale di. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro l’Hellas Verona. Appuntamento oggi, mercoledì 27 luglio, alle ore 20:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LAore 20:30 SportFace.

gg67gg : RT @Maruzzella2022: ????Se fa scuro e parla 'a luna E te vieste pe' senti' Pe' te ogni cosa po' parla Ma te restano 'e parole E 'o scuorno '… - noorasaetre___ : Hai mai incontrato Nicolas? — si anon, al comicon qui a napoli quest’anno. sperando non sia stata l’ultima volta. - antidisfattista : RT @FrancescoRoma78: Pagina Facebook @LeBombeDiVlad seguiteci ora Focus Napoli Fate le domande agli ospiti in live Vi aspettiamo #IlCalcioN… - OpenNapoli : RT @NAStartUp: Live Hybrid Summer Edition Acceleriamo OnLine e In Presenza nel e dal Porto di Napoli > Doppio Appuntamento Riconquistate i… - FrancescoRoma78 : Pagina Facebook @LeBombeDiVlad seguiteci ora Focus Napoli Fate le domande agli ospiti in live Vi aspettiamo #IlCalcioNelMercato #LBDV -