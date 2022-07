LIVE – Napoli-Adana Demirspor 1-1, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 27 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Napoli-Adana Demirspor, amichevole precampionato 2022. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro l’Hellas Verona. Appuntamento oggi, mercoledì 27 luglio, alle ore 20:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Napoli-Adana Demirspor 1-1 (56? Lozano, 75? Balotelli rig) 80? Il georgiano del Napoli sempre on fire, calcia verso la porta e c’è la parata del portiere. 75? IL GOL! IL GOL! IL GOL! DAL DISCHETTO SEGNA MARIO BALOTELLI! 1-1. 74? Calcio di rigore per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Latestuale di. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro l’Hellas Verona. Appuntamento oggi, mercoledì 27 luglio, alle ore 20:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA1-1 (56? Lozano, 75? Balotelli rig) 80? Il georgiano delsempre on fire, calcia verso la porta e c’è la parata del portiere. 75? IL GOL! IL GOL! IL GOL! DAL DISCHETTO SEGNA MARIO BALOTELLI! 1-1. 74? Calcio di rigore per ...

CalcioOggi : Napoli-Adana Demirspor 1-1, il risultato in diretta LIVE - Sky Sport - infoitsport : Live Napoli-Adana Demirspor 0-0: segna Osimhen ma è in fuorigioco - zazoomblog : Live Napoli-Adana Demirspor 0-0: primo tempo senza reti - #Napoli-Adana #Demirspor #0-0: primo - CalcioOggi : Napoli-Adana Demirspor 0-0, il risultato in diretta LIVE - Sky Sport - bruno_albjazz1 : Nell’ambito delle manifestazione estiva Vedi Napoli e poi torni,venerdì 29 luglio ore 21 Largo San Martino Napoli,R… -