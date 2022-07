LIVE – Napoli-Adana Demirspor 1-0: rete di Lozano! (Di mercoledì 27 luglio 2022) PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE Secondo tempo 56? GOOOOOOOL DEL Napoli! Grande azione personale di Kvaratskhelia che serve con un pallone al bacio il neo entrato Lozano, che insacca alle spalle del portiere avversario. 1-0 per il Napoli! 46? INIZIATO IL SECONDO TEMPO: dentro per l’Adana Demirspor anche Mario Balotelli! I cambi di Luciano Spalletti: Lobotka, Pozano, Kvaratskhelia, Zielinski, Fabian, Juan Jesus, Ambrosino per Demme, Politano, Elmas, Gaetano, Anguissa, Rrahmani e Osimhen Primo tempo 45? – Finisce 0-0 la prima frazione di gioco. Si attendono dunque le mosse del tecnico Luciano Spalletti in vista del secondo tempo. 40? – Ancora reti inviolate allo stadio Teofilo Patini. Pochi gli sprazzi da parte del club azzurro, che controlla il match. Meret, per adesso, spettatore in ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) PREMI F5 PER AGGIORNARE ILSecondo tempo 56? GOOOOOOOL DEL! Grande azione personale di Kvaratskhelia che serve con un pallone al bacio il neo entrato Lozano, che insacca alle spalle del portiere avversario. 1-0 per il! 46? INIZIATO IL SECONDO TEMPO: dentro per l’anche Mario Balotelli! I cambi di Luciano Spalletti: Lobotka, Pozano, Kvaratskhelia, Zielinski, Fabian, Juan Jesus, Ambrosino per Demme, Politano, Elmas, Gaetano, Anguissa, Rrahmani e Osimhen Primo tempo 45? – Finisce 0-0 la prima frazione di gioco. Si attendono dunque le mosse del tecnico Luciano Spalletti in vista del secondo tempo. 40? – Ancora reti inviolate allo stadio Teofilo Patini. Pochi gli sprazzi da parte del club azzurro, che controlla il match. Meret, per adesso, spettatore in ...

