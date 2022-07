LIVE – Napoli-Adana Demirspor 1-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 27 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Napoli-Adana Demirspor, amichevole precampionato 2022. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro l’Hellas Verona. Appuntamento oggi, mercoledì 27 luglio, alle ore 20:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Napoli-Adana Demirspor 1-0 (56? Lozano) 70? Kvaratskhelia da paura! Tira a giro, c’è la gran risposta del portiere turco. 64? Meret interviene sulla punizione di Balotelli ben indirizzata. 59? Sfiora il palo Fabian Ruiz con una conclusione affilata! 56? IL GOL! IL GOL! IL GOL! ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Latestuale di. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro l’Hellas Verona. Appuntamento oggi, mercoledì 27 luglio, alle ore 20:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA1-0 (56? Lozano) 70? Kvaratskhelia da paura! Tira a giro, c’è la gran risposta del portiere turco. 64? Meret interviene sulla punizione di Balotelli ben indirizzata. 59? Sfiora il palo Fabian Ruiz con una conclusione affilata! 56? IL GOL! IL GOL! IL GOL! ...

