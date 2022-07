LIVE – Milan-Wolfsberger 3-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 27 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Milan-Wolfsberger, amichevole precampionato 2022. I rossoneri guidati da Stefano Pioli proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro l’Udinese ed iniziare la loro difesa del titolo. Appuntamento oggi, mercoledì 27 luglio, alle ore 19:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Milan-Wolfsberger 3-0 (37? Leao, 41? Rebic, 57? Messias) 57? IL GOL! IL GOL! IL GOL! JUNIOR MESSIAS CHIUDE SUL SECONDO PALO SU UN CROSS DI THEO HERNANDEZ CHE FA VALERE TUTTA LA SUA FORZA FISICA. 3-0. 53? Milan in pieno controllo del match. 50? In realtà è stato inserito ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Latestuale di. I rossoneri guidati da Stefano Pioli proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro l’Udinese ed iniziare la loro difesa del titolo. Appuntamento oggi, mercoledì 27 luglio, alle ore 19:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA3-0 (37? Leao, 41? Rebic, 57? Messias) 57? IL GOL! IL GOL! IL GOL! JUNIOR MESSIAS CHIUDE SUL SECONDO PALO SU UN CROSS DI THEO HERNANDEZ CHE FA VALERE TUTTA LA SUA FORZA FISICA. 3-0. 53?in pieno controllo del match. 50? In realtà è stato inserito ...

