LIVE Italia-Stati Uniti 9-5 pallanuoto, Finale World League in DIRETTA: il Settebello prova l'allungo! (Di mercoledì 27 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.42 Tiro di Cannella respinto. 3.21 Goooooooooooooooooool, Di Sommaaaaaaaaaaaaaa, Settebello che approfitta della doppia superiorità, Italia-USA 9-5. 4.22 Goooooooooooooooooool, Damonteeeeeeeeeee, bellissima conclusione, Italia-USA 8-5. 4.45 Rete degli USA con Daube, accorcia il distacco, Italia-USA 7-5. 5.47 Parata di Turner. 6.36 Gooooooooooooooooooool, Renzutoooooooooo, diagonale perfetto, Italia-USA 7-4. 7.08 Gooooooooooooooooooooooool, Di Sommaaaaaaaaaa, azione straordinaria ruba palla e va a segnare, Italia-USA 6-4. 7.43 Gooooooooooooooooool, Damonteeeeeeeeeeee, bellissimo diagonale, Italia-Usa 5-4. 7.55 Inizia il terzo quarto! Finisce il secondo quarto, Italia-USA ...

