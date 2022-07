LIVE – Italia-Stati Uniti 9-5: finale Final Eight World League maschile 2022 pallanuoto in DIRETTA (Di mercoledì 27 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Stati Uniti, partita valevole come Finale per l’oro della Final Eight di World League maschile 2022 di pallanuoto. Gli azzurri allenati dal ct Sandro Campagna hanno battuto di misura i campioni del mondo della Spagna e si apprestano ad affrontare ora la nazionale a stelle strisce, che ha invece eliminato la Francia e che già aveva battuto il Settebello ai gironi. Chi si aggiudicherà la vittoria quest’oggi? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 27 luglio a Strasburgo, in Francia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Latestuale di, partita valevole comeper l’oro delladidi. Gli azzurri allenati dal ct Sandro Campagna hanno battuto di misura i campioni del mondo della Spagna e si apprestano ad affrontare ora la nazionale a stelle strisce, che ha invece eliminato la Francia e che già aveva battuto il Settebello ai gironi. Chi si aggiudicherà la vittoria quest’oggi? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 27 luglio a Strasburgo, in Francia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME ...

acmilan : Live Q&A: @fikayotomori_ & Kalulu ?????? Segui la diretta con i due difensori Campioni d'Italia sui nostri canali You… - acmilan : Live Q&A: @fikayotomori_ & Kalulu ?????? Non perderti l'appuntamento con i centrali Campioni d'Italia, in diretta dal… - SignorAldo : RT @gdt62: Economia del #design , in #Piemonte una rete di oltre 2600 #imprese via @sole24ore @regionepiemonte @ArchOlivetti @Museimpresa… - News24_it : LIVE Italia-Stati Uniti 8-5 pallanuoto, Finale World League in DIRETTA: il Settebello prova l'allungo! - OA Sport - franciungaro : RT @gdt62: Economia del #design , in #Piemonte una rete di oltre 2600 #imprese via @sole24ore @regionepiemonte @ArchOlivetti @Museimpresa… -