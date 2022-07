LIVE Italia-Stati Uniti 13-9 pallanuoto, Finale World League in DIRETTA: Settebello che vince per la prima volta il trofeo con una prova di forza (Di mercoledì 27 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.23 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 21.20 Il Settebello completa la sua enorme bacheca con l’unico trofeo che gli mancava: la World League. prova straordinaria di un gruppo rinnovato. FINISCE QUI IL Settebello vince LA World League 2022, Italia-USA 13-9. 0.38 Goooooooooooooooooooooool, Presciuttiiiiiiiiiiiiiiiiii, si avvicina l’oro, Italia-USA 13-9. 1.38 Bowen scatenato, Italia-USA 12-9. 1.55 Tiro di Cannella parato. 2.29 Ancora Bowen, accorcia il risultato, Italia-USA 12-8. 3.32 Gol di Bowen per gli USA, Italia-USA 12-7. 4.18 Rete ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.23 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 21.20 Ilcompleta la sua enorme bacheca con l’unicoche gli mancava: lastraordinaria di un gruppo rinnovato. FINISCE QUI ILLA2022,-USA 13-9. 0.38 Goooooooooooooooooooooool, Presciuttiiiiiiiiiiiiiiiiii, si avvicina l’oro,-USA 13-9. 1.38 Bowen scatenato,-USA 12-9. 1.55 Tiro di Cannella parato. 2.29 Ancora Bowen, accorcia il risultato,-USA 12-8. 3.32 Gol di Bowen per gli USA,-USA 12-7. 4.18 Rete ...

