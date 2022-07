LIVE Italia-Stati Uniti 1-2 pallanuoto, Finale World League in DIRETTA: sfida complessa per il Settebello (Di mercoledì 27 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.21 Ancora parata di Nicosia. 6.43 Grandissimo intervento di Nicosia che salva la porta azzurra. 7.27 Presciutti prova il tiro, ma viene respinto dal portiere. 7.55 Inizia il secondo quarto! Finisce il primo quarto, Italia-USA 1-2. 0.30 Parata di Nicosia su Hallock. 1.18 Segnano gli USA con Hallock da due metri, Italia-USA 1-2. 1.57 Rete degli USA con Bowen, ancora un tiro dalla distanza, Italia-USA 1-1. 2.19 Gooooooooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaaaaa dalla distanza, Italia-USA 1-0. 2.38 Tentativo di Cannella respinto dal portiere. 3.25 Conclusione di Damonte bloccata. 4.26 Traversa di Cannella. 5.05 Respinge la conclusione il portiere statunitense, dopo un tiro di Fondelli. 6.11 Grande intervento di Nicosia. 7.07 Passaggio di Presciutti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.21 Ancora parata di Nicosia. 6.43 Grandissimo intervento di Nicosia che salva la porta azzurra. 7.27 Presciutti prova il tiro, ma viene respinto dal portiere. 7.55 Inizia il secondo quarto! Finisce il primo quarto,-USA 1-2. 0.30 Parata di Nicosia su Hallock. 1.18 Segnano gli USA con Hallock da due metri,-USA 1-2. 1.57 Rete degli USA con Bowen, ancora un tiro dalla distanza,-USA 1-1. 2.19 Gooooooooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaaaaa dalla distanza,-USA 1-0. 2.38 Tentativo di Cannella respinto dal portiere. 3.25 Conclusione di Damonte bloccata. 4.26 Traversa di Cannella. 5.05 Respinge la conclusione il portiere statunitense, dopo un tiro di Fondelli. 6.11 Grande intervento di Nicosia. 7.07 Passaggio di Presciutti ...

